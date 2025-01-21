Trump, Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump, enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti.
Washington
Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.
- Trump, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu
- Trump yönetimi, ABD'ye yasal giriş için kullanılan sınır uygulamasını kaldırdı
- Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı
- Trump, Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı
- Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini iptal etti
- ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'ya uygulamayı planladığı tarifeler için 1 Şubat'ı işaret etti
- Trump, Gazze'de ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını söyledi
- ABD Başkanı Trump, ülkedeki TikTok yasağını 75 günlüğüne erteleyen kararnameyi imzaladı
- Trump, 6 Ocak Konge baskınına karışmaktan ceza alan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı
Bu kapsamda Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için "olağanüstü" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi.
Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti.
Ayrıca Trump, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini de yürürlükten kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.