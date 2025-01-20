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Dünya

Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirdi.

Hakan Çopur  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı

Washington

Trump, başkanlığının ilk gününde politika önceliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını belirtti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

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