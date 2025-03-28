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Dünya

Trump, Smithsonian Enstitüsünün "uygunsuz ideoloji" içeren programlarını kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi uyarınca Smithsonian Enstitüsü'nde "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılacağını duyurdu.

Emirhan Demir, Irmak Akcan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Trump, Smithsonian Enstitüsünün "uygunsuz ideoloji" içeren programlarını kaldıracak

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, ülkedeki birkaç eyalette kurumları bulunan ve çeşitli müzelerden, ulusal hayvanat bahçesinden, eğitim ve araştırma merkezlerinden oluşan Smithsonian Enstitüsüne ilişkin kararnameyi imzaladı.

Son 10 yılda "nesnel doğruların, ideolojilerle çarpıtılmış anlatılar ile değiştirilerek ABD tarihinin yeniden yazılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, Smithsonian Enstitüsü'ndeki "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılacağını bildirdi.

Trump, Afrikalı Amerikalıların Tarihi ve Kültürü Ulusal Müzesi, Kadın Tarihi Müzesi ve Amerikan Sanat Müzesi'nin faaliyetlerini eleştirerek, "Ulusumuzun başkentindeki müzeler, insanların bir şeyler öğrenmeye gittiği yer olmalı, ortak tarihimizi çarpıtan ideolojik aşılamaya veya ayrıştırıcı söylemlere maruz kaldığı yerler değil." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in enstitüyü teftiş edeceğini belirten Trump, Vance'i "uygunsuz ideolojinin kaldırılmasını" denetlemekle görevlendirdiğini kaydetti.

Trump, Vance'in ayrıca, Beyaz Saray'ın Smithsonian Enstitüsü için ayırdığı bütçenin "ABD'lilerin ortak değerlerini aşağılayan, ABD'lileri ırksal olarak ayrıştıran, federal yasa ve politikalarla çelişen program ve ideolojileri teşvik eden" programlar için harcanıp harcanmadığını denetleyeceğini belirtti.

Columbia Üniversitesinin programları da değiştirilmişti

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla gösteriler başlatmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi, 22 Mart'ta okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmesi üzerine sunulan taleplere uyma kararı alındığını duyurmuştu.

Bu talepler doğrultusunda üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği duyurulmuş, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmaları yasaklanmıştı.

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