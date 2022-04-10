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Dünya

Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün adaylığına destek vereceğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 10.04.2022
Trump, Mehmet Öz'ün ABD Senatosu adaylığını destekleyecek

Washington DC


Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Pensnsylvania eyaleti, zeki ve çok iyi bilinen doktor Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek Amerika'yı korumak için çok iyi bir fırsata sahip.' ifadesine yer verdi.

Öz'ün ön seçimlerden başarıyla çıkacağını belirten Trump, "Ülkemize akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı yüksek bir kişidir." ifadesini kullandı.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

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