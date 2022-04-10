Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ülkede barışı sağlamak için net işaretler görmediklerini açıkladı.
Yemen
Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi bir toplantı düzenledi.
Konseyin barışa yönelik sabit bir tutumu olduğu aktarılan toplantıda, Arap koalisyonunun ülkeye barış getirme konusunda gerçek niyetlerinin varlığına dair net emarelerin henüz ortaya çıkmadığı ifade edildi.
Toplantıda, insani yardım dosyası ve kuşatmanın kaldırılmasının, ateşkesin başarısına yönelik gidişatın ve sonrasında olumlu adımlara geçişin mihenk taşı ve gerçek göstergesi olduğu aktarıldı.
Arap koalisyonundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal etti
Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ateşkesin 7'nci gününde, Yemen'in 7 vilayetinde ateşkes ihlallerini artırdığı kaydedildi.
Açıklamada, Husilerin Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf, Sada ve Dali cephelerinde 141 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Ordunun açıklamasında, bu ihlallerin, orduya ait noktaları topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, cephelere insan ve silah takviye etmek ve keskin nişancı yerleştirmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.
Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.
Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.
Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.
Husiler: BM, Hudeyde açıklarındaki Safer petrol tankeri için operasyon planı sunmadı
Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Acil Bakım Anlaşmasının Uygulanması ve Safer Petrol Tankerinin Kapsamlı Değerlendirmesinden Sorumlu Denetim Komitesi Başkanı İbrahim es-Serraci, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Serraci, BM'nin, imzalanmasının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Safer petrol tankerine ilişkin mutabakat muhtırasında öngörülen operasyonel planı sunmadığını ifade etti.
Mutabakat zaptının, BM'nin bir operasyon planı hazırlamasını öngördüğünü, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getiren Serraci, operasyon planının teslim edilmesindeki gecikmeyi, BM'nin üzerinde anlaşılan şeye bağlılığının olumsuz bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Serraci, tankerin durumunun sürekli kötüye gittiği uyarısında bulunarak Kızıldeniz'de olası bir felaketi önlemek için taahhütlerin yerine getirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.
BM'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
BM, 8 Nisan'da, "saatli bomba" uyarısı yaptığı tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon çağrısında bulunmuştu.
Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ili açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safer petrol tankeri konusunda BM ile 6 Mart'ta bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.
Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş tankerden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.
BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.