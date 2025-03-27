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Dünya

Trump, Litvanya'da kaybolan ABD askerleri hakkında bilgilendirilmemiş

ABD Başkanı Donald Trump, Litvanya'daki askeri tatbikatlar sırasında kaybolan 4 askerle ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan, Melike Pala  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Trump, Litvanya'da kaybolan ABD askerleri hakkında bilgilendirilmemiş

Ankara

Trump, bir muhabirin, Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin durumu hakkında bilgi verilip verilmediği sorusuna "Hayır, bilgi verilmedi" yanıtını verdi.

Öte yandan ABD basınında, kayıp askerlerin kullandığı "M88 Hercules" zırhlı aracın "bir su kütlesinin içinde" bulunduğu aktarıldı.

NATO, Litvanya'da kaybolan ABD askerlerinin ölümlerinin teyit edilmediğini bildirdi

NATO Sözcüsü Allison Hart, X hesabından, Litvanya'nın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu bildirilen 4 ABD askeri hakkında paylaşım yaptı.

Rutte'nin, askerlerin "öldüğüne" ilişkin dünkü açıklamalarının yarattığı karışıklıktan dolayı "üzüntü duyduklarını" bildiren Hart, askerleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hart, Rutte'nin açıklamasında basında çıkan haberlere atıfta bulunduğunu belirterek askerleri arama çalışmaları sürdüğü için ölümlerin henüz teyit edilmediği bilgisini paylaştı.

Olay

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından (EURAF) konuya ilişkin açıklamasında, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda, eğitim sırasında 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Açıklamada, taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 askerin kaybolduğu ve Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatıldığı kaydedilmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Varşova’da gazetecilere yaptığı açıklamada kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Buna karşın NATO Sözcülüğünün X hesabından dün gece yapılan paylaşımda, Litvanya'da kaybolan ABD askerleriyle ilgili aramaların sürdüğü aktarılmıştı.

"NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları karışıklığa yol açtığı için üzgünüz." denilen paylaşımda, bu açıklamanın kamuoyundaki haberlere dayandığı ve "kayıpların kaderini doğrulamadığı" aktarılmıştı.

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