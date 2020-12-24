Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,873.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

Dildar Baykan   | 24.12.2020
Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

Washington

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz." ifadesini kullandı. 

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un mutasyon geçirdiği Güney Afrika'da günlük pozitif oranı yüzde 26'ya ulaştı
ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 744 kişi hayatını kaybetti
Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı
Arjantin Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

Benzer haberler

Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

Irak’tan 'Trump’ın Blackwater affı'na tepki: Bu karar işlenen suçları göz önünde bulundurmuyor

Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı

IKBY'den YPG/PKK'nın Peşmergeye saldırısı sonrası ABD'den Suriye sınırına güç konuşlandırması talebi

IKBY'den YPG/PKK'nın Peşmergeye saldırısı sonrası ABD'den Suriye sınırına güç konuşlandırması talebi
İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi