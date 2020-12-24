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Dünya

Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

Dildar Baykan   | 24.12.2020
Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af

Washington

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi. 

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

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