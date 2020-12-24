Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,873.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Zeev Elkin, Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Likud partisinden istifa ederek Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisine geçme kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 24.12.2020
Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

Kudüs

Zeev Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'dan ve bakanlıktan istifa ettiğini duyurdu. 

Netanyahu'yu Likud'u mahvetmek ve partiyi kendisine hizmet için kullanmakla suçlayan Elkin, "Artık İsrail vatandaşlarını size (Netanyahu) oy vermeye ve onlar için çalışacağınıza güvenmeye çağıramam. İsrail vatandaşları kişisel çıkarlarınız için rehin tutulamaz." ifadesini kullandı.

Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kuran Saar, Elkin'in partilerine katılacağını belirtti.

Dün sabah da Likud milletvekillerinden Sharren Heskel, partisinden istifa ederek Yeni Umut'a katılacağını açıklamıştı.

Erken seçim kararının hemen ardından Likud'da yaşanan kopuşların Netanyahu'yu zor duruma sokabileceği dile getiriliyor.

Netanyahu ile koalisyon ortağı Benny Gantz arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi tanınan yasal sürede geçirilememiş ve dün gece yarısı meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un Mart 2021'de yapılacak erken seçimleri önde tamamlayacağı ancak oy kaybederek 35 sandalyeden 28'e düşeceği tahmin ediliyor.

Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın liderliğinde kurulan Yeni Umut Partisi'nin ise ikinci olarak 20 milletvekiliyle mecliste yerini alacağı öngörülüyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un mutasyon geçirdiği Güney Afrika'da günlük pozitif oranı yüzde 26'ya ulaştı
ABD'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 744 kişi hayatını kaybetti
Kanada, Moderna'nın Kovid-19 aşısını onayladı
Arjantin Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

Benzer haberler

Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

Netanyahu'nun partisinde kopuşlar başladı

Ürdün'den İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı

İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu
İsrail, Trump görevi bırakmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeyi umuyor

İsrail, Trump görevi bırakmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeyi umuyor