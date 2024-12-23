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Dünya

Trump, Elon Musk'a "başkanlığı devrettiğine" dair iddiaları reddetti

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk’a "başkanlığı devrettiğine" ilişkin iddiaları yalanladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Dilara Karataş  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Trump, Elon Musk'a "başkanlığı devrettiğine" dair iddiaları reddetti

Ankara

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu savundu.

Trump, "başkanlığı Musk'a devrettiği" iddialarını yalanlayarak, Musk'ın ABD'de doğmadığına, bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığına işaret etti.

ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Trump'ın muhalefeti bütçe müzakerelerinde krize neden olmuştu

ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Bu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde hafta başında anlaşmıştı.

Ancak Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış ve Kongre üyelerini tasarıyı reddetmeye çağırmıştı.

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