Euro
8.73
Dolar
7.38
BIST 100
1,099.02
Altın
1,945.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

Dildar Baykan   | 26.08.2020
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı. 

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi
Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor
Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı

Benzer haberler

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

ABD'den Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri nedeniyle 24 Çinli şirkete yaptırım kararı

Çin Savunma Bakanlığı: ABD uçağının uçuşa yasak bölgeye girmesi 'provokasyon'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Trump'ın İsrail politikasına övgü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Trump'ın İsrail politikasına övgü
ABD'nin, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak nitelemeyi düşündüğü iddia edildi

ABD'nin, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını 'soykırım' olarak nitelemeyi düşündüğü iddia edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 14, Güney Kore'de 280 vakaya rastlandı

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 14, Güney Kore'de 280 vakaya rastlandı