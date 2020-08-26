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Dünya

İran daha önce erişim izni vermediği iki nükleer tesisi denetime açtı

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran yönetiminin daha önce erişim izni vermediği iki tesisin, müfettişlerin denetimine açılması konusunda anlaştı.

Ahmet Dursun   | 26.08.2020
İran daha önce erişim izni vermediği iki nükleer tesisi denetime açtı

Ankara

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran yönetiminin daha önce erişim izni vermediği iki tesisin, müfettişlerin denetimine açılması konusunda anlaştı.

İran ile UAEA tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İran, bu kapsamda UAEA tarafından belirlenen iki konuma gönüllü olarak erişim sağlayacak ve bu sorunları çözmek için UAEA'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracak." ifadelerine yer verildi.

UAEA'nın ise Tahran yönetimi tarafından belirtilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim izni talebi olmadığı vurgulandı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere pazartesi Tahran'ı ziyaret etmişti.

Grossi, iki günlük Tahran ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmişti.

UAEA Yönetim Kurulu, 19 Haziran'da İran'ın erişim izni vermediği iki tesisin "denetime açılması"na yönelik karar almıştı.

İran'a karşı UAEA Yönetim Kurulu'nda 2012'den sonra alınan ilk karar olarak kayıtlara geçen ancak bağlayıcılığı olmayan karar doğrultusunda, İran'ın güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında, Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapması ve erişim izni verilmeyen iki noktanın, müfettişlerin denetimine açılması istenmişti.

Tahran ise UAEA'nın 2 tesise erişim izni talebinin, meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunmuştu.

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