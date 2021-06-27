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Dünya

Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, son seçimde oyların sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken, Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Mücahit Oktay   | 27.06.2021
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı

New York

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.




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