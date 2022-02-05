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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'a yardımcısı Pence'ten "hatalı" değerlendirmesi

Ayşe Doğru   | 05.02.2022
Eski ABD Başkanı Trump'a yardımcısı Pence'ten "hatalı" değerlendirmesi

Ankara

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimin sonuçlarını değiştirebileceğini düşünmekte hatalı olduğunu belirtti.

Pence, Florida'daki bir konuşmada yardımcılığını yaptığı Trump'ın son günlerde tekrarladığı, "Pence'in Joe Biden'ın başkan olmasını engelleme konusunda tek yetkili olduğuna" dair sözlerini değerlendirdi.

"Trump hatalı, seçim sonuçlarını değiştirme hakkım yoktu." ifadesini kullanan Pence, Trump yanlılarının ABD Kongresine baskın yaptığı 6 Ocak 2021'in, ülke tarihinde karanlık bir gün olarak hatırlanacağını söyledi.

Mike Pence, o günkü eylemlerinin anayasa çerçevesinde olduğunu belirterek seçimlerin eyalet düzeyinde yapıldığını, Kongrenin tek görevinin, eyaletlerin onayladığı ve sunduğu oyları saymak olduğunu vurguladı.

Bu arada her iki siyasetçinin de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olmayı hedeflediği için Trump ile Pence'in karşı karşıya geldiği belirtiliyor.

Trump, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Pence'i oyların yeniden teyit edilmesi için niye geri göndermediğinin incelenmesi gerektiğini savunmuş ve yardımcısının seçim sonuçlarına itiraz ederek Biden'ın başkan olmasını engelleme konusunda tek yetkili olduğunu ileri sürmüştü.

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