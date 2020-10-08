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Dünya

Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Aralık'taki Noel'e kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 08.10.2020
Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz, Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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