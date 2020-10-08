Euro
9.29
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,888.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçı" ifadesiyle Müslümanları hedef alması ülkedeki İslam karşıtı aşırı sağcıları harekete geçirdi.

Alaattin Doğru   | 08.10.2020
Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Paris

Başkent Paris'in da dahil olduğu Ile-de-France Bölgesel Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, ülke genelinde abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını talep etti.

Pecresse, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'e yazdığı mektupta abonman kartlarında başın herhangi bir şekilde örtülü olduğu fotoğrafların kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransız pasaport, kimlik kartı ve sosyal güvenlik kartlarında kullanılan fotoğraflarda başın açık olması zorunluluğunun kamu düzenini koruma ve sahtekarlıkla mücadele amacıyla tüm ülke genelinde abonman yolcu kartlarına da getirilmesini talep eden Pecresse, bunun için yasa çıkarılması gerektiğini savundu.

Ile-de-France Bölgesi, halihazırda abonman yolcu kartlarında söz konusu fotoğraf kısıtlamasını uyguluyor.

Macron'un açıklamaları

Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Benzer haberler

Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

'İkiyüzlü' Batı ülkeleri Mısır'daki idamlara sessiz kaldı

Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelen olaydaki polislere 'kasıtlı şiddet' suçlaması

Fransa’da polis şiddetinin sembolü haline gelen olaydaki polislere 'kasıtlı şiddet' suçlaması
Paris'te evsizlerin kaldığı barınaklarda Kovid-19'a yakalanma oranları yüzde 94’ü buluyor

Paris'te evsizlerin kaldığı barınaklarda Kovid-19'a yakalanma oranları yüzde 94’ü buluyor
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: Türk diplomasisi Dağlık Karabağ’da çözüm için çalışıyor

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: Türk diplomasisi Dağlık Karabağ’da çözüm için çalışıyor