Dolar
38.02
Euro
43.30
Altın
3,230.12
ETH/USDT
1,636.30
BTC/USDT
84,643.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News televizyonunun yayımladığı "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı.

Sercan İrkin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Trump, "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı

İstanbul

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda CBS News televizyonuna ve "60 Minutes" isimli programa tepki gösterdi.

Başkan Trump, paylaşımında, "60 Minutes, neredeyse her hafta Trump adını aşağılayıcı ve karalayıcı şekilde anıyor, ancak bu hafta sonu yapılan yayın hepsinin ötesinde." ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında Rusya-Ukrayna savaşı ve Grönland hakkında iki yalan haber yapıldığını ifade eden Trump, programa ve kanala karşı dava açmış olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Trump, "Onlar bir "haber programı" değil, sadece "haber" kılığına girmiş dürüst olmayan bir siyasi operasyon aracı, yaptıklarından ve yapmakta olduklarından sorumlu olmalılar. Lisanslarını kaybetmeliler!" değerlendirmesinde bulundu.

Programın ve CBS'nin "daha önce hiç görülmemiş düzeyde kontrolden çıktığını" söyleyen Trump, "Bunun bedelini ağır şekilde ödemeliler." vurgusu yaptı.

Trump, Federal İletişim Komisyonunun (FCC), programın "hukuksuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle en yüksek para cezasını uygulamasını umduğunu ifade etti.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde CBS'nin ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise, Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor
Ağrı ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı

Benzer haberler

Trump, "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı

Trump, "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı

Trump, tarife muafiyeti olmadığını, tüm elektronik tedarik zincirine bakacaklarını belirtti

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump'ın milyarlarca dolarlık fonları soruşturmasına dava açtı

Navlun fiyatları son üç ayda tarife belirsizliğinin etkisiyle düştü

Navlun fiyatları son üç ayda tarife belirsizliğinin etkisiyle düştü
ABD Başkanı Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirtti

ABD Başkanı Trump, tarife politikasında iyi gittiklerini belirtti
Macron'a göre tarifelere verilen 90 günlük ara firmalar için "belirsizlik" kaynağı

Macron'a göre tarifelere verilen 90 günlük ara firmalar için "belirsizlik" kaynağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet