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Dünya

TRT'nin 5'incisini düzenlediği "12 Punto" 16 Temmuz'da başlayacak

TRT tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto", 16-23 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
TRT'nin 5'incisini düzenlediği "12 Punto" 16 Temmuz'da başlayacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik 22 ülkeden yönetmenlerin, yapımcıların ve film endüstrisi profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacak ülkeler arasında Fransa, Almanya, Bosna Hersek, Katar, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Hollanda, Karadağ, Romanya, Çekya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Estonya, İran, Kanada, ABD, Brezilya ve Türkiye yer alıyor.

Tüm etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak

12 Punto kapsamında Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcıların, dünya sinema endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı masterclasslar, paneller ve sunumlar Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda yapılacak ve tüm etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlikler ayrıca 12 Punto'nun sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

TRT ortak yapımı ödüllü uluslararası filmlerin gösterimlerinin yanı sıra bu filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları ile söyleşiler düzenlenecek.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist projenin sahipleri, 12 Punto bünyesinde dünyanın en önemli senaryo danışmanları ile toplantılar yapacak ve senaryolarını geliştirecek.

12 Punto haftasının sonunda ise finalistler projelerini Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcıların, uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinin yer aldığı 5 kişilik jüriye sunacak.

Finalistler arasından seçilen 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

12 Punto'da "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle birlikte senaryolarını geliştirebilecek.

TRT 2'de her akşam "12 Punto" özel yayını

Aynı zamanda 16-23 Temmuz arasında her akşam saat 19.00'da TRT 2'de "12 Punto Özel" yayını izleyiciyle buluşacak.

Programda 12 Punto finalistleri ile röportajlar, etkinlik ile ilgili gelişmeler, sinema eleştirmenleriyle programlar, Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve masterclasslar yer alacak.

Yönetmenlik, yapımcılık, senaryo yazarlığı, pazarlama, festivaller, dağıtım, animasyon, film fonları gibi sinema sektörünün her alanına ve bir filmin yapım sürecindeki önemli aşamalara değinen etkinliklere dair detaylar yakın zamanda "www.trt12punto.com" adresinden duyurulacak.

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