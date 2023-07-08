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Dünya

BMGK, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına yardımları uzatmayı oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Temmuz'da, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına ulaştırılan yardımların 6 ya da 12 ay uzatılmasını öngören tasarıları oylayacak.

Dildar Baykan Atalay  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
BMGK, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına yardımları uzatmayı oylayacak

Ankara

Associated Press (AP), 6 Şubat depremlerinin ardından Babülhava Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına ulaştırılan yardımların süresinin uzatılması için BMGK'ye sunulan tasarılara ulaştı.

Brezilya ve İsviçre'nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısında söz konusu yardımların 12 ay daha uzatılması öngörülürken, Rusya tarafından sunulan tasarıda bu sürenin 6 ay uzatılması önerisi sunuldu.

Söz konusu tasarılar pazartesi günü BMGK'de oylanacak ve hangi tasarı onaylanırsa, yardımların süresi o kadar uzatılacak.

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