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Dünya

TRT Deutsch'e ırkçı gruptan ikinci tehdit mektubu

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerine yeni başlayan TRT Deutsch'un ofisine ırkçı grup tarafından ikinci kez tehdit mektubu gönderildi.

Cüneyt Karadağ   | 20.03.2020
TRT Deutsch'e ırkçı gruptan ikinci tehdit mektubu

Berlin

TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı Prinz Eugen Grubu imzasıyla ikinci bir tehdit mektubu aldıklarını belirtti.

Mektupta domuz kafası resmi, İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin bulunduğunu kaydeden Elbir, "Tabii ki bu mektuplar bizi görevimizden yıldıramayacak." dedi.

Elbir ayrıca, Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir'in TRT Deutsch'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında da "Sayın Özdemir, paylaşımınız ırkçıları basın özgürlüğü hakkımızı kısıtlamak için şiddet kullanmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaan Elbir, polisin, mektup üzerinde parmak izi çalışması yapacağını söylediğini aktardı.

TRT Deutsch ofisine, 17 Mart'ta Prinz Eugen Grubu imzalı bir tehdit mektubu yollanmıştı.

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