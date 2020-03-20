Euro
7.01
Dolar
6.53
BIST 100
85,429.50
Altın
1,495.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni tip koronavirüsle mücadele" gerekçesiyle engelledi.

Esat Fırat   | 20.03.2020
İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

Kudüs

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu.

Barikat ve engellemelere tepki gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı.

Çok sayıda Filistinli, yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir çevresinde toplu halde namaz kıldı.

Harem-i Şerif avlusunda kılınan cuma namazına 500 kişi katılabildi

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avlularında kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin ulaşabildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin engeli, salgın endişesi ve olumsuz hava koşullarının da Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak sayısına etki ettiğine vurgu yapıldı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Kovid-19’un yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Finlandiya DSÖ'nün Kovid-19 politikasını eleştirdi
MHP belediye başkanlarına 'koronavirüs tedbirleri' yazısı gönderdi
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İhracatçıların, şoförlerin karantinaya alınması sorunu aşıldı
İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için 'karantina' çağrısı

Benzer haberler

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir belde koronavirüs nedeniyle kapatıldı

İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için 'karantina' çağrısı

İhracatçıların, şoförlerin karantinaya alınması sorunu aşıldı

İhracatçıların, şoförlerin karantinaya alınması sorunu aşıldı
UND'den 'Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın' talebi

UND'den 'Kovid-19 testi önce sürücülere yapılsın' talebi
Bazı kolonya üreticilerinden 'fiyat artırımı yapılmayacak' taahhüdü

Bazı kolonya üreticilerinden 'fiyat artırımı yapılmayacak' taahhüdü