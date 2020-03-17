Euro
7.16
Dolar
6.43
BIST 100
87,230.92
Altın
1,487.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü

BM nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

Ali Semerci   | 17.03.2020
Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle eksenine saldırı düzenlediğini söyledi.

Mecei, hükümet güçlerinin stratejik öneminden dolayı burayı ele geçirmeye çalışan Hafter milislerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını kaydetti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi
Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası
Vuhan'da son 24 saatte yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'den İran'a sağlık malzemesi yardımı

Benzer haberler

Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü

Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü

Hafter'e son beş yılda BAE Mısır ve Ürdün askeri ekipman sağladı

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir doktor hayatını kaybetti

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi

Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi
Hafter milislerinin roketli saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Hafter milislerinin roketli saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti