Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.
Lahey
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol), yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.
Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.