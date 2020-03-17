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Dünya

Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.

Selman Aksünger   | 17.03.2020
Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi

Lahey

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol), yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi