Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Trablus
Mitiga Havalimanı İdaresi'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarının ardından havalimanında uçuşların tekrar askıya alındığı belirtildi.
Trablus merkezli Ahrar TV kanalı, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.
Havalimanındaki uçuşlar, bu saldırıyla birlikte şubat ayından bu yana yedinci kez durdurulmuş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.