Euro
6.89
Dolar
6.18
BIST 100
107,309.90
Altın
1,599.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar yeniden durduruldu.

Gülşen Topçu   | 03.03.2020
Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Trablus

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarının ardından havalimanında uçuşların tekrar askıya alındığı belirtildi.

Trablus merkezli Ahrar TV kanalı, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Havalimanındaki uçuşlar, bu saldırıyla birlikte şubat ayından bu yana yedinci kez durdurulmuş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Hafter milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 roket attı

UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı

Libya Başbakanı Serrac: Savaş suçlusu Hafter nedeniyle kadınlar, çocuklar, yaşlılar hayatlarını kaybetti

Libya Başbakanı Serrac: Savaş suçlusu Hafter nedeniyle kadınlar, çocuklar, yaşlılar hayatlarını kaybetti
BAE’den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye

BAE’den Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye
Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu