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Dünya, Koronavirüs

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 945’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıktı.

Fuat Kabakcı   | 03.03.2020
Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 945’e yükseldi

Pekin

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 125 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 945’e ulaşırken, tespit edilen vaka sayısı 6 bin 806'sının durumu ciddi olmak üzere 80 bin 151’e çıktı.

Bununla birlikte Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 47 bin 204’e yükselirken, virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 587’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 40 bin 651’e geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 100’e ulaştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.


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