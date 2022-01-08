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Dünya, Koronavirüs

Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kovid-19 günlük vakalarının son bir haftada 15 kat artış gösterdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.01.2022
Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı

Tokyo

Metropol Valiliğine göre 1 Ocak'ta 79 vakanın kaydedildiği başkent bölgesinde son 24 saatte 1224 yeni vaka saptandı.

Kyodo ajansı, günlük vaka sayısının son 7 günde 15 kat artmasının, Tokyo'da salgının 6. dalgasının işareti olduğu şeklinde değerlendirdi.

İlk Omicron varyantının 2 hafta önce kaydedildiği başkentte, günlük Kovid-19 vaka sayısı en son 15 Eylül 2021'de 1000'i geçmişti.

Güneydeki ada eyaleti Okinawa'da ise son bir günde kaydedilen 1759 vakayla bugüne kadar en yüksek günlük vaka kayda geçti.

Hükümet, vaka sayılarının yükseliş trendine girdiği Okinawa, Hiroşima ve Yamaguçi'de 9-31 Ocak'ta kısmi olağanüstü hal uygulanacağını duyurmuştu.

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