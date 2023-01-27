Dolar
18.81
Euro
20.45
Altın
1,925.09
ETH/USDT
1,572.20
BTC/USDT
22,850.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2023
Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 17 aydır yükselişini sürdürüyor.

Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Ocak 2023'te başkent Tokyo'da çekirdek TÜFE, Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 4,3 artış kaydetti.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1981'den beri en yüksek enflasyon olarak kayda geçti.

Ocak 2023 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,4 artarken, şehir gazı fiyatları yüzde 39,7 ve elektrik fiyatları yüzde 26 yükseldi.

Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon yeninin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık

Benzer haberler

Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek

Toyota CEO'su Akio Toyoda görevini bırakıyor

Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da hükümet, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi

Japonya'da hükümet, eski "Irk Koruma Yasası"ndan tazminata mahkum edildi
Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı

Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet