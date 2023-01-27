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Dünya

Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "doğru şartların oluşması halinde" Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2023
Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek

Tokyo

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana G7 ülkelerinin üst düzey temsilcileri bu ülkeyi ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay Washington'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından ağırlandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Ukrayna tarafının davetine rağmen, bu ülkeyi ziyarete yönelik tereddütleri gündemde.

Başbakan Kişida, ulusal meclis oturumunda, "doğru şartların oluşması halinde" Ukrayna'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

"Mevcut durumda karar verilen bir şey yok" diyen Kişida, "çeşitli durumları göz önünde tutarak" Ukrayna'yı ziyareti düşüneceğini söyledi.

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon Başbakan Kişida, G7 Dönem Başkanı olarak Ukrayna'yı ziyaret etmeye istekli.

Habere göre güvenlik sorunları nedeniyle Japon liderin Ukrayna ziyaretinin planlanamadığı aktarıldı.

Bu ay başında Zelenskiy ile telekonferans görüşmesi sonrası Kişida, Ukrayna'nın davetini "değerlendireceğini" söylemişti.

G-7 Liderler 2023 Zirvesi mayıs ayında Japonya'nın ev sahipliğinde, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.



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