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Dünya

Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Ay Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Asya-Pasifik kökenli Amerikalıları Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda ağırladı.

Tuğçenur Akgün   | 27.01.2023
Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Nathan Posner/AA

New York

Biden, burada yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın ilk kez bir Ay Yeni Yılı etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Asya-Pasifik topluluğunu ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

ABD'de Asya-Pasifik kökenlilerin yaşam standardında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Biden, diğer taraftan Asyalıların nefret suçuyla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Biden, 22 Ocak'ta Los Angeles'taki Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenleri de anarak, silahlanma yasalarında kısıtlamaya gideceklerini kaydetti.

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