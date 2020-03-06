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Dünya, Koronavirüs

Togo'da ilk Kovid-19 vakası

Batı Afrika ülkesi Togo'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Alaattin Doğru,Gökhan Kavak   | 06.03.2020
Togo'da ilk Kovid-19 vakası

Dakar

Togo basınındaki haberlere göre, Togo Başbakanı Komi Selam Klassou, başkent Lome'deki üniversite hastanesinde karantina altında olan hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başbakan Klassou'nun verdiği bilgiye göre 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında sırasıyla Benin, Almanya, Fransa ve Türkiye'de bulunan hasta, 2 Mart'ta Benin kara sınırından Togo'ya geçti.

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurarak, halka panik yapmadan tavsiyelere uymaları çağrısında bulundu.

Afrika kıtasında Togo'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.

Bu arada Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan "Afrika CEO Forumu" Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.


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