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Dünya

Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu

Dünya genelinde 43 ülkede 323 eğitim kurumu ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu.

Kayhan Gül   | 06.03.2020
Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu

Saraybosna

Almanya'dan Avustralya'ya, Pakistan'dan Tanzanya'ya kadar örgün eğitim faaliyetleri yürüten Maarif okullarındaki öğrenciler ve öğretmenler ile veliler tarafından okunan hatimler bugün bağışlandı.

"Şehitlerimiz İçin Dünya Müslümanları Duaya Durdu" sloganıyla başlatılan bu girişime destek olanlar, Türkiye'ye karşı yapılan saldırıda Türk askerlerinin şehit edilmesinin bütün dünya Müslümanlarını üzüntüye boğduğunu vurguladı.

Ürdün, Bosna Hersek, Fransa, Senegal, Kazakistan, Kırgızistan, Nijer, Gürcistan, Romanya, Ekvator Ginesi, Avustralya, Sudan, Gine, Avusturya, Mali, Almanya, Somali, Çad, KKTC, Kamerun, Etiyopya, Pakistan, Tanzanya, Kosova, Gürcistan, Burundi gibi ülkelerde eğitim faaliyeti gösteren Maarif okullarında, şehitler için 46 hatim bağışlandı.

Okunan hatimlerin yanı sıra bazı ülkelerde de şehitleri anma gecesi düzenlendi, bazılarında ise gıyabi cenaze namazları kılındı.

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