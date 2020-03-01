Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

Batı Afrika ülkeleri Togo ve Gine'de Müslümanlar, İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve Türkiye için dua etti.

Alaattin Doğru   | 01.03.2020
Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

Dakar

Togo'nun Sokode kentindeki Nur Medresesinde bir araya gelen talebeler, Hz. Muhammed ve şehit Mehmetçikler adına kurban kesti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü Muhammed Canili, "Allah'ım, Türk ordusuna, Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İdlib'de zafer ver. Şehit düşenlere rahmet eyle. Togo Nur talebeleri daima yanınızda olacak. Allah sizi iç ve dış düşmanların şerrinden korusun." diye konuştu.

Gine'nin başkenti Konakri'deki 2. Abdülhamit Camii'nde toplanan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'na (İDDEF) bağlı medresenin öğrencileri de Türk ordusunun İdlib'de zaferi için dua etti.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i hatmetmelerinin ardından, Allah'tan Türk ordusuna yardım diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

Togo ve Gine'de Mehmetçik için dua edildi

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Afganistan'daki yetimler İdlib şehitleri için hatim duası okudu

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti

Nijeryalı Müslümanlar İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti
TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
Bakan Akar: İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte

Bakan Akar: İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte