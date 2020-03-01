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Dünya

Irak Meclisi Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi

Irak Meclisi, Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle oylamanın yeniden ertelendiğini duyurdu.

İdiris Okuduci,Haydar Karaalp   | 01.03.2020
Irak Meclisi Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu 2. kez erteledi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

İstanbul

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Tevfik Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, güvenoyu oturumunun ne zaman yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Meclis, 27 Şubat'ta ilk kez güven oylaması için bir araya gelmiş ancak yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. 

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