Dünya

TMV'nin Pakistan'da düzenlediği giriş sınavına 6 bin 500'ü aşkın öğrenci katıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde Pakistan'da faaliyet gösteren Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, ülke genelinde 24 şehirde bulunan 42 sınav merkezinde 6 bin 500'ün üzerinde adayın katıldığı Maarife Giriş Sınavı (MAGİS) düzenledi.

Can Efesoy  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Ankara

TMV'den yapılan açıklamaya göre, TMV bünyesinde faaliyet gösteren Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, ülke genelinde Maarife Giriş Sınavı düzenledi.

TMV Pakistan organizasyonunda 24 şehirdeki 42 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf kademelerinden 6 bin 500'ün üzerinde aday katılım sağladı.

TMV Pakistan'ın merkezi dijital sistem üzerinden yürüttüğü ölçme ve değerlendirme sürecinde şeffaflık ve objektiflik esas alınıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı adaylar için mülakat süreci başlatılacak. Bu süreçte öğrencilerin akademik yeterliliklerinin yanı sıra iletişim becerileri, motivasyon düzeyleri ve gelişim potansiyelleri değerlendirilecek.

Türkiye adına 64 ülkede 600 eğitim kurumu ve 75 bin öğrencisi bulunan Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'daki okullarına girmek için sınava giren öğrenciler, başarılı olursa MAGIS programı kapsamında tam ve kısmi burs imkanları, öğrenim ücreti indirimleri ve Türkçe dil eğitimi fırsatlarından yararlanma hakkı elde edecek.

Başarılı öğrenciler için Türkiye'de yükseköğretime geçişte rehberlik imkanları, kariyer danışmanlığı, staj programları ve mesleki yönlendirme desteği de sunulacak.

Muzaffarabad kampüsüne ilgi

Bu yıl özellikle TMV Pakistan tarafından Keşmir bölgesinde açılması planlanan Muzaffarabad kampüsüne yoğun ilgi gösterildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenci ve velilerin sınav merkezlerine ilgi gösterdiği Muzaffarabad'da 1400'ün üzerinde aday MAGİS'e katıldı.

Pakistan genelinde 10 şehirde 26 kampüste faaliyet gösteren ve 13 bini aşkın öğrenciye hizmet sunan TMV Pakistan, uluslararası başarıları ve eğitim altyapısıyla ön plana çıkıyor.

