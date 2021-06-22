Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,409.85
Altın
1,778.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'nın Gazze Şeridi'ne yardımları sürüyor

TİKA, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılar sırasında zarar görenler için gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 22.06.2021
TİKA'nın Gazze Şeridi'ne yardımları sürüyor Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Gazze

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, İsrail'in 10-21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları esnasında başlattığı acil yardım projelerine devam ettiği belirtildi.

Saldırıların devam ettiği günlerde evlerinin yıkılması, tahrip olması gibi nedenlerle okullara sığınmak zorunda kalan yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı aktarılan açıklamada, proje kapsamında ayrıca 1600 aileye gıda paketi, 1600 aileye hijyen paketi dağıtıldığı bildirildi.

Saldırılarda yaralananlara acil müdahale esnasında kullanılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme de sağlandığı ifade edilen açıklamada, tekerlekli sandalye, yatan hasta bezi, koltuk değneği gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 500'den fazla ihtiyaç sahibinin istifade ettiği kaydedildi.

Bugün de okullara sığınanlara dağıtılan battaniyelerden sonra akrabalarının yanına sığınmak zorunda kalan ailelere yatak, yastık, pike ile gıda ve hijyen paketinden oluşan setin dağıtılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca bu yardımlardan 1000'den fazla ailenin faydalanacağı belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

TİKA'nın Gazze Şeridi'ne yardımları sürüyor

TİKA'nın Gazze Şeridi'ne yardımları sürüyor

Hamas'tan İsrail'e 'Gazze ablukasını kaldırmak için oyalanmayın' uyarısı

BM, Filistinliler için 164 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı

Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı