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Dünya

TİKA'dan Meksikalı çocuklara 23 Nisan hediyesi

TİKA, Meksika'daki Türkiye Okulu'nu yenileyip ekipman desteğinde bulunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda teslim etti.

Muhammed Emin Canik   | 25.04.2020
TİKA'dan Meksikalı çocuklara 23 Nisan hediyesi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik / AA

Buenos Aires

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Türkiye İlkokulu, TİKA tarafından tamamen yenilendi.

Modern ekipmanlarla donatılan okul 23 Nisan'da yetkililere teslim edildi.

Okul Müdürü Edgar Sanchez, teslim sırasında "Bu zor günleri atlatıp çocuklarımız döndüğünde onları çok güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Bu okul Türkiye’nin bir parçası ve yeni yüzüyle şimdi çok daha güzel. Türkiye’ye ve Türk halkına sonsuz teşekkürler." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören düzenlenmeden teslim edilen Meksiko’daki Türkiye adını taşıyan tek okulun 405 öğrencisi bulunuyor.

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