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Dünya

TİKA'dan dünyanın dört bir yanında Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) dünyanın dört bir yanında Ramazan yardımlarına devam ediyor.

Büşranur Keskinkılıç  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
TİKA'dan dünyanın dört bir yanında Ramazan yardımı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca yardım programları gerçekleştiren TİKA, Bangladeş'te ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

Yardımlar, dar gelirli aileler, yetimhanelerdeki öğrenciler, engelliler ve Arakanlı Müslümanlara yönelik yapıldı.

Bangladeş'in Khulna, Pabna, Lalmonirhat, Kurigram, Koira, Feni, Rangpur, Madaripur, Shariatpur, Cox Bazar, Dakka, Saidpur, Nilfamari, Narsingdi, Srimangalve Bhola bölgelerinde dağıtılan gıda kolilerinin dağıtım törenine, yerel politikacılar, belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

TİKA, Ramazan ayı boyunca ayrıca Myanmar'daki iç savaş ve şiddet eylemleri nedeniyle yerlerinden edilen ve Cox Bazar'daki kamplarda yaşayan sığınmacılara sıcak iftar yemeği dağıtımını bu sene de sürdürdü.

TİKA, Peru'da 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı

TİKA, Peru'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı. Başkent Lima'da bulunan Peru İslami Derneği ve Peru İslam Derneği'nde gerçekleştirilen dağıtımlarla, 300 aileye gıda kolisi teslim edildi.

Peru'da Müslüman nüfusun oldukça sınırlı olması, bu topluluğun dini ve kültürel değerlerini muhafaza ederek günlük yaşamlarını sürdürmelerini güçleştirirken, ibadet mekanlarının yetersizliği ile helal gıda temininde karşılaşılan sorunlar, topluluğun sosyal dayanışma ve aidiyet hissini tesis etme çabalarını olumsuz yönde etkiliyor.

Bu çerçevede, TİKA tarafından Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen yardım programı, yalnızca Müslüman toplulukları değil, farklı inanç gruplarına mensup ihtiyaç sahibi bireyleri de kapsayacak şekilde planlandı. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yansıtan söz konusu program kapsamında, temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolileri, toplumun çeşitli kesimlerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dağıtımdan faydalanan kişiler, TİKA tarafından sağlanan bu kolilerin yalnızca bir gıda yardımı olmanın ötesinde, birleştirici bir güce sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını hissettirdikleri için şükranlarını dile getirdi.

Her yıl düzenli olarak faklı inanç sahiplerine de ulaşan bu yardımlar, ülkedeki dezenformasyon ortamı sebebiyle bozulan Müslümanlık algısının aslına uygun şekilde değiştirilmesine de katkı sağlıyor.

TİKA, Ramazanın bereketini Uganda'da paylaştı

TİKA, Ramazan ayı boyunca Uganda'nın farklı bölgelerinde 300 aileye gıda yardımında bulunurken, 450 yetim çocuk için de iftar programı düzenledi.

TİKA tarafından, Uganda'nın Wakiso bölgesinde yaşayan 100, Jinja şehrindeki Kibundaire köyünde bulunan 200 aileye temel gıda ürünlerinden oluşan gıda paketleri ulaştırıldı.

Ayrıca, Ramazan programları kapsamında Mukono bölgesindeki Kiyunga Müslüman İlkokulunda 450 yetim çocuk için iftar yemeği düzenlendi. Programa Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, TİKA Kampala Koordinatörü Murat Çetin ve okul görevlileri katıldı.

TİKA, Moğolistan'da "Psikolojik Danışmanlık Merkezi" kurdu

Ayrıca TİKA, Moğolistan'da psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Moğolistan Psikologlar Derneği işbirliğiyle başkent Ulan Batur'daki Otgontenger Üniversitesi bünyesinde ülke genelinde örnek teşkil edecek ilk Psikolojik Danışmanlık Merkezi kuruldu.

Yeni kurulan merkez, bireysel ve grup danışmanlık hizmetleri sunarak hem psikoloji öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemeyi hem de halkın ruh sağlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen bu proje, yalnızca danışmanlık hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Moğolistan'da psikoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin, ruhsal hastalıkların önlenmesine, intihar oranlarının azaltılmasına ve toplumda psikolojik destek kültürünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmesi bekleniyor.

Uluslararası standartlarda donatılan merkez, psikoloji alanında çalışan uzmanların profesyonel çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlarken, öğrenciler ve akademik personelin yanı sıra psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler için hizmet verecek şekilde faaliyet gösterecek.

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