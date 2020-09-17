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Dünya

TİKA Suriye'nin kuzeyinde fide üretim merkezi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Soran ilçesinde 1000 metrekarelik alana inşa edilen fide üretim merkezini hizmete açtı.

Ömer Koparan   | 17.09.2020
TİKA Suriye'nin kuzeyinde fide üretim merkezi açtı Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Azez

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Soran kırsalında tarıma elverişli bir bölgede kurulan fide üretim merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ile bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

Soran Fide Üretim Merkezinde yıllık 1,5 milyon fide üretimi yapılarak bölge halkına ücretsiz dağıtılacak.

Açılışta katılımcılar ilk marul fidelerini dikerek hayırlı olmasını diledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan TİKA Başkan Vekili Kayalar, bölgede çok sayıda çiftçiye destek olmak üzere üretim merkezini açtıklarını söyledi.

Kayalar, TİKA olarak üretim alanında projeleri önemsediklerini belirterek, Suriye'nin kuzeyindeki Azez, Soran ve Mari bölgelerinde istihdama yönelik projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayalar, "50 bin kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz bu merkezde, her türlü sebze fidesi üretip ücretsiz şekilde bölge halkına dağıtarak üretim gücünü artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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