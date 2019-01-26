Hırvatistan'da 2016'dan beri faaliyet gösteren TİKA, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık ve bilim alanlarında bugüne kadar 44 proje gerçekleştirdi.

ZAGREB - LEJLA BİOGRADLİJA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2016'dan beri faaliyet gösterdiği Hırvatistan'da bugüne kadar 44 projeyi hayata geçirdi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık ve bilim alanlarında da projeler gerçekleştiren TİKA, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvatistan'a ilk kez 2014'te Batı Balkanlar'da yaşanan sel felaketinde geldiklerini belirterek, o dönemde ülkenin doğusundaki Gunja beldesinde selden zarar gören ailelere yönelik tarımsal kalkınma programı uyguladıklarını anlattı.

Kalkınma programı kapsamında 50 aileye sera, 50 aileye de inek verildiğini ifade eden Koç, selden zarar gören cami ve İslam kültür merkezinin kısmi restorasyonlarının da TİKA tarafından yapıldığını kaydetti.

Koç, TİKA'nın Hırvatistan'daki kuruluş çalışmalarının 2016'da başladığını aktararak, "2016'nın mart ayında ofisin kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek üzere atanmamızın ardından hem ülkeyi tanımaya hem de Hırvatistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin hangi sektörlerde yürütülmesinin faydalı olacağını tespit etmeye çalıştık." dedi.

Hırvatistan'ın kültürel açıdan Türkiye'ye yakın olduğunu belirten Koç, "Hem 200 yıla yakın ortak geçmişimiz hem de coğrafi yakınlığımız var. Mevcut iyi ilişkiler daha da geliştirilme kapasitesi olan ve geliştirildiğinde iki ülkenin de faydalanacağı durumda. Biz de TİKA olarak çalışmalarımızı iki ülke iş birliğini artırmak noktasında sürdürüyoruz." diye konuştu.

❮ ❯ TİKA Hırvatistan'da 3 yılda 44 proje hayata geçirdi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2016'dan beri faaliyet gösterdiği Hırvatistan'da bugüne kadar 44 projeyi hayata geçirdi. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık ve bilim alanlarında da projeler gerçekleştiren TİKA, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor. Hırvatistan'ın Vrbovec şehrinde TİKA'nın katkılarıyla açılan çocuk parkı. (Arşiv) ( TİKA - Anadolu Ajansı ) 26.01.2019 TİKA 1 / 11

3 yılda 44 proje

Koç, başta eğitim olmak üzere TİKA'nın Hırvatistan'da 3 yılda 44 proje hayata geçirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vrbovec, Sisak ve Rijeka gibi şehirlerdeki yuvalara verdiğimiz destekler, Zumberak şehrinde belediyenin yaşlılara yönelik yürüttüğü gönüllü hizmetlere verdiğimiz araç ve evde sağlık bakımı desteği, tarihi miras çalışmalarındaki araştırmalar, sempozyum ve kültür festivali destekleri, iki ülke arasındaki ilişkileri canlı tutan Hırvat-Türk Dostluk Derneğinin Bilgi ve Kültür Merkezinin donatılması, Türkoloji öğrencilerinin Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerini tanımasına yönelik eğitim gezisi programı, Türkiye'deki akademik ve sosyal programlara Hırvatistan'dan ilgili bilim insanları, kamu görevlileri, doktorlar, genç sanatçılar ve okul gruplarının katılımının organizasyonu gibi projelerle üç yıldır Hırvatistan'ın Türkiye'yi daha iyi tanıması hedefine yönelik çalıştık."

Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hırvatistan'a da taşıdıklarını belirterek, bu yıl bin 200 çocuğun katılımıyla çocuk şenliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Büyük şehirlerin yanı sıra TİKA'nın az gelişmiş yerlere de yardım sağladığının altını çizen Koç, ülkenin orta kesimindeki Slunj şehrinde bulunan halk eğitim merkezinin tadilat ve donanımını tamamladıklarını ve bu projenin teslim törenini yakın zamanda yapacaklarını aktardı.

Koç, TİKA'nın 2019'da ülkedeki engelli gruplara yönelik çalışmalar yürütmeyi planladığını kaydederek, "Engellilerin istihdamına yönelik geliştirdiğimiz projelerle bu grupların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

12 görme engelliye istihdam imkanı

Koç, SUVAG İşitme ve Konuşma Engelliler Merkezi'nde 2016'da uygulanan projenin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Proje kapsamında merkeze rehabilitasyon amaçlı araştırmalarda kullanılmak üzere göz bebeği hareketlerini izleme tarama cihazı temin ettik. Merkezin müdürü, 'TİKA, bu cihazı almakla sadece Hırvatistan'daki rehabilitasyon ihtiyacı olan çocuk ve insanlara değil, bu merkezden hizmet alan bütün bölge insanına yardımcı olmuş oluyor' demişti." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Zagreb Görme Engelliler Derneği ile Noktalı Sabunlar Atölyesi Kapasite Geliştirme Projesi'nde çalıştıklarını anımsatan Koç, "Projede bizim katkımızdan önce atölyede sadece bir kişi çalışıyorken, proje sonrasında 12 görme engelli arkadaşımızın istihdamı mümkün hale geldi. Sadece el yapımı sabunlar üretebilirlerken, proje kapsamında temin ettiğimiz sıvı sabun üretim ve paketleme ekipmanları ile daha geniş bir ürün yelpazesine ulaşıldı." dedi.

"Sisak İslam Kültür Merkezi, ilişkilerimizi daha da yukarı çekecek"

Koç, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 16 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında yapımını TİKA'nın üstleneceği Sisak'taki İslam Kültür Merkezi'nin inşasına ilişkin protokolü imzalandığını anımsatarak, bu projenin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Sisak, eski Yugoslavya döneminin önemli endüstri şehirlerinden biri olması hasebiyle birçok işçi ve göçmen almış bir şehir. Gelen göçmenlerden bir kısmı da Müslüman. Bu nedenle de Sisak'taki Müslüman nüfus oranı, Hırvatistan genelindeki Müslüman nüfus oranından yüksek. Bu nüfustan ötürü Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi ihtiyacı ortaya çıkmış ve Hırvatistan İslam Birliği de bu konudaki çalışmalarını sürdürerek belirli bir seviyeye getirmiş durumda."

Merkezin 2017'de başlayan inşaatının Türkiye'nin katkılarıyla süreceğini dile getiren Koç, "Belediye ve valilik merkezin bitmesini dört gözle bekliyor. Sisak'taki İslam kültür merkezinin ülkemizin katkılarıyla tamamlanacak olması da iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri daha da yukarı çekecek. Bittiğinde Hırvatistan’daki dördüncü İslam kültür merkezi inşa edilmiş olacak." dedi.

Koç, ayrıca Karlovac şehrinde dostluk parkı inşa etmeyi planladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri bu kez çocuk oyun parkı inşa ederek artıracaklarını sözlerine ekledi.