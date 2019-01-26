'Avustralya Günü' protesto edildi

Britanya filosunun ilk defa kıtaya varmasının yıl dönümünün ‘‘Avustralya Günü’’ olarak kutlanmasına karşı çıkan on binlerce Avustralyalı gösteri düzenledi.

Fotoğraf: AA/Recep Şakar

MELBOURNE

Avustralya'da ilk Britanya filosunun 26 Ocak 1788’de kıtaya varmasının "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkan yerli halk Aborjinler ve on binlerce kişi bu tarihin "İstila Günü" olduğunu belirterek, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Avustralya'nın milli günü olarak kabul edilen ve ülke genelinde her yıl resmi törenlerle kutlanan Avustralya Günü, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de ülkenin yerlileri Aborjinler ve onlara destek veren on binlerce kişinin katıldığı gösterilere sahne oldu.

İlk Britanya filosunun kıtaya çıktığı gün olan 26 Ocak'ın "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkan ve bu tarihi "İstila Günü" veya "Hayatta Kalma Günü" olarak adlandıran göstericiler, Melbourne'deki Victoria Eyalet Parlamentosu önünde toplandı.

Göstericiler, "Her zaman Aborijin ülkesiydi, hep öyle kalacak", "Soykırım ile gurur duyulmaz’", "Tarihi değiştirin", "Çalınmış topraklar", "Soykırımı niçin kutluyorsunuz", "Avustralya Günü'nü kaldırın" pankartları eşliğinde slogan atarak kent meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Federasyon Meydanı'ndaki kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, federal hükümetin yerli halka uygulamalarını eleştiren konuşmalar yaptı.

"Bizim için her zaman istila günü"

Aborijin Savaşçıları grubundan April Day, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriyi sadece Avustralya Günü'nü protesto etmek için değil aynı zamanda Aborjinlerin haklarını savunmak için düzenlediklerini söyledi.

Day şöyle devam etti:

"Avustralya Günü, bizim için işgal günü, her zaman da işgal günü olacak. Biz bu günü değiştirmek istemiyoruz, tamamen kaldırmak istiyoruz. Çünkü insanlarımız onu hak ediyor. Onlar çalınmış toprak üzerinde yürüyor. Her şeyimizi aldılar, en azından yapabilecekleri bir şey var, bu günü tamamen kaldırmak. Çünkü biz bunu hak ediyoruz."

İlk Britanya filosunun kıtaya geliş tarihi olan 26 Ocak 1788, ülkenin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilerek resmi törenlerle kutlanıyor.

Ancak söz konusu tarihten itibaren Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlere İngilizler tarafından soykırım uygulandığını belirten Aborjinler ve onlara destek verenler Avustralya Günü kutlamalarının ya tamamen kaldırılmasını ya da kutlamaların başka bir güne alınmasını istiyor.

Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, 2008'de Federal Parlamentoda yaptığı konuşmada, yerli halka karşı yapılan tüm haksızlıklar ve işlenen suçlar için resmi olarak özür dilemişti.

Muhabir: Recep Şakar