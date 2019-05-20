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Dünya

TİKA’dan Ganalı Müslümanlara ramazan yardımı

TİKA, Gana’da sürdürdüğü proje ve faaliyetlerine ek olarak Gana’daki Müslümanlara bin ramazan kumanyası dağıttı.

Gökhan Kavak   | 20.05.2019
TİKA’dan Ganalı Müslümanlara ramazan yardımı

Greater Accra

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Batı Afrika ülkelerinden Gana’daki Müslümanlara bin ramazan kumanyası dağıtıldı.

Türkiye’nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergun Ulueren, TİKA’nın Gana’da sürdürdüğü proje ve faaliyetlerine ek olarak ramazan yardımı da yapmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Büyükelçi Ulueren, “Bu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki dostluğun gelişmesine büyük katkı sağlayacağından eminiz.” ifadelerini kullandı.

Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Bakanlığı adına gıda paketlerini teslim alan Bakan Yardımcısı Faisal Patriot da Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirerek gıda paketlerinin İslam inancına uygun şekilde ramazan ibadetinin bir parçası olarak dağıtılacağını kaydetti.


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