Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Ankara
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.
Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.
Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ve Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki yardım malzemelerini Çad'a ulaştırdığı hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı Itno yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.