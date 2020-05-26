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Dünya, Koronavirüs

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Tanju Özkaya   | 26.05.2020
Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Ankara

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.

Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu ve Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki yardım malzemelerini Çad'a ulaştırdığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı Itno yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtildi. 

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