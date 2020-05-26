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Dünya, Koronavirüs

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını ve işinin başına döndüğünü duyurdu.

Dildar Baykan   | 26.05.2020
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 negatif Kovid-19 testinin ardından işime döndüm." ifadesine yer verdi.

Doktorlarına ve eşine teşekkür eden Miller, hamile olduğunu da belirterek, "Bu süreci, hamile eşine muhteşem bir şekilde bakan eşim olmadan atlatamazdım." mesajını paylaştı.

Miller'a 8 Mayıs'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Mike Pence de bir süre kendisini Başkan Donald Trump'tan uzak tutmuş ancak sağlık durumunun iyi olması ve virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından, normal çalışma düzenine geri dönmüştü.

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