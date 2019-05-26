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Dünya

THY'den Filistin'e 'yeni turist kafileleri' için iş birliği mesajı

THY, Filistin'e yeni turist kafilelerinin gelmesi için Filistin Turizm Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

Eyser el-Ays,Zeynep Tüfekçi   | 26.05.2019
THY'den Filistin'e 'yeni turist kafileleri' için iş birliği mesajı

Ramallah

Filistin Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Turizm Bakanı Rola Maayia'nın, Türk Hava Yolları (THY) Orta Doğu Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz'la işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir araya geldiği belirtildi. 

Açıklamaya göre, Durmaz görüşmede, THY'nin, Filistin'e yeni turist kafilelerinin gelmesine katkı sağlayacak şekilde iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

"Filistin-Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda güçlü"

Maayia da Filistin ile Türkiye arasında ilişkilerin her alanda güçlü olduğuna dikkati çekti.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 130 bini aşkın Türk vatandaşı Filistin'i ziyaret etti. Filistin topraklarını ziyaret eden turist sayısı ise 2018 yılında 3 milyonu geçti. 

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