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Dünya

Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz Gözellik   | 26.05.2019
Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Meksiko

Meksika'da yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.


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