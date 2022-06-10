THY, Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'a girişlerde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını belirtti.
Istanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kazakistan'a yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi verilerek, "Kazakistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.