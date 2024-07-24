Dolar
32.85
Euro
35.67
Altın
2,408.61
ETH/USDT
3,472.30
BTC/USDT
65,997.00
BIST 100
11,089.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tesla'nın karı ikinci çeyrekte yüzde 45 azaldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü.

Dilara Zengin Okay  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Tesla'nın karı ikinci çeyrekte yüzde 45 azaldı

Washington

Tesla, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 25,5 milyar dolara çıktı. Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde 24,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalışla 1,5 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın net karı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık yüzde 55 azalmıştı.

Üretim ve teslimatta düşüş

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 410 bin 831 otomobilin üretimini yaparken, 443 bin 956 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 14, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 5 azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin ikinci çeyrekte zorlu çalışma ortamına rağmen rekor üç aylık gelir elde ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı
TCG Kınalıada, Katar’ın Doha Limanı'nı ziyaret etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, Filistinlilerin Pekin'de milli birliğe yönelik bildiriyi kabul etmesinden memnun

Benzer haberler

Alphabet'in geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı

Alphabet'in geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı

Tesla'nın karı ikinci çeyrekte yüzde 45 azaldı

Elon Musk, Tesla'nın gelecek yıl insansı robotları kullanacağını duyurdu

Netflix yılın ikinci çeyreğinde 8 milyonu aşkın yeni abone kazandı

Netflix yılın ikinci çeyreğinde 8 milyonu aşkın yeni abone kazandı
ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet