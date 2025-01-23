Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırıları sonucu 9 sivil yaralandı.
Cerablus
Fırat Nehri'nin doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus'u Grad füzeleriyle hedef aldı.
Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Cerablus kent merkezi, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile operasyonun ilk gününde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklardan, Münbiç ve Cerablus'a sık sık saldırılar düzenliyor.
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