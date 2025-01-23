Dolar
35.66
Euro
37.17
Altın
2,745.32
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
101,546.00
BIST 100
10,102.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Kerem, Kıvanç, Burcu ile Pelin Güngör için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesine terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırıları sonucu 9 sivil yaralandı.

Şilan Turp, Ömer Koparan  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Cerablus

Fırat Nehri'nin doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus'u Grad füzeleriyle hedef aldı.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Cerablus kent merkezi, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile operasyonun ilk gününde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklardan, Münbiç ve Cerablus'a sık sık saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
DMM, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istiyor" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Cerablus'a roket saldırısında 9 sivil yaralandı

Suriye hükümeti güvenlik güçlerinden, PKK/YPG’nin hedefindeki Deyrizor'da güçlü mesajlar

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyuyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2 kez saldırı düzenlendi

Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2 kez saldırı düzenlendi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Münbiç ilçesine saldırıları sürüyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Münbiç ilçesine saldırıları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet