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Dünya

Terör örgütü PKK üyesi Kenan Ayas Almanya'da tutuklandı

Terrör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama emri bulunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Almanya'ya iade edilen Kenan Ayas'ın tutuklandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Terör örgütü PKK üyesi Kenan Ayas Almanya'da tutuklandı

Berlin

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emrine dayanarak Ayas'ın, yabancı terör örgütü PKK üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Türk vatandaşlığı bulunan Kenan Ayas'ın, Larnaka'dan Frankfurt Havalimanı'na varışında polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ayas'ın, tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Kenan Ayas'ın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alındığı ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya nakledildiği hatırlatılan açıklamada, Ayas'ın Eylül 2018'den bu yana PKK'nın aktif üyesi olduğu, terör örgütünün sözde Hamburg bölge sorumlu olarak görev yaptığı vurgulandı.

Kenan Ayas'ın ayrıca, terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, terör örgütünün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.

GKRY Ayas'ı şartlı iade etmişti

Rum yönetiminin Larnaka Mahkemesi, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu GKRY'de çekmesi şartına bağlamıştı.

Ayas, 4 yıldan fazla bir süredir GKRY'de sığınmacı olarak bulunuyordu.

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