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Dünya

Haiti'nin güneyinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haiti'nin güneyinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dilara Karataş  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Haiti'nin güneyinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haiti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün sahil kenti Jeremie'de meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haiti Sivil Koruma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle enkaz altında kalan 3 cansız bedene ulaşıldığı, bazı yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.



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